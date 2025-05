video suggerito

Sequestro nell'hotel di lusso Villa Treville a Positano: lavori abusivi nell'albergo da 10mila euro a notte In una parte della struttura, simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera Amalfitana, le forze dell'ordine hanno scoperto lavori di ampliamento abusivi. L'hotel è anche noto per essere stato la dimora del regista Franco Zeffirelli.

Immagine di repertorio

Un simbolo del lusso e dell'ospitalità alberghiera della Costiera Amalfitana è stato oggetto, nelle scorse ore, di una ordinanza di sequestro preventivo: si tratta dell'hotel di lusso Villa Treville a Positano, all'interno del quale i militari della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Salerno e i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno scoperto abusi edilizi.

In particolare le indagini, scattate dopo un sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine nel febbraio del 2024, hanno evidenziato la realizzazione di lavori abusivi di ampliamento dell'immobile denominato Villa Maura, che rientra nella più ampia struttura dell'hotel Villa Treville; pertanto, il sequestro preventivo ha riguardato soltanto il corpo di fabbrica destinato all'ampliamento della struttura, per il quale si ipotizzano reati urbanistici-edilizi, ambientali e paesaggistici.

Infatti, durante il sopralluogo sopracitato e le indagini successive, i finanzieri e i militari dell'Arma hanno scoperto che, presso l'importante e nota struttura ricettiva di Positano, nel quale una camera può arrivare, in alta stagione, a costare anche 10mila euro a notte, erano in corso opere edilizie costruite in assenza dei necessari titoli abilitativi e in violazione del regime vincolistico previsto nell'area.

L'hotel Villa Treville è stato la casa del regista Franco Zeffirelli

Il regista Franco Zeffirelli

Oltre ad essere una icona del lusso della Costiera Amalfitana, l'hotel Villa Treville è noto anche per essere stato la dimora di uno dei più grandi cineasti del cinema italiano e internazionale, Franco Zeffirelli, morto nel 2019. Anche se sulla data di edificazione di Villa Treville non si hanno notizie certe, si sa che Franco Zeffirelli se ne innamorò, da ospite, alla fine degli anni Quaranta. A tal punto che, circa 20 anni dopo, alla fine degli anni Sessanta, ne divenne il proprietario, soffiandola allo scrittore Gore Vidal, anch'egli interessato la prestigioso immobile.

Negli anni in cui ne è stato il proprietario, il regista fiorentino ha ospitato, sulle splendide terrazze e nei rigogliosi giardini di Villa Treville personalità del calibro di Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Richard Burton, Rudolf Nureyev e Maria Callas.