video suggerito

Sequestrata pista di go kart abusiva a Licola, costruita nel parco regionale dei Campi Flegrei I carabinieri hanno sequestrato una pista di go kart a Licola, nel Napoletano; da accertamenti è risultata priva di autorizzazioni, denunciato un 64enne di Pozzuoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pista di go kart era stata costruita abusivamente e in un'area protetta in quanto ricadente nel parco regionale dei Campi Flegrei: è quello che hanno accertato i carabinieri di Licola insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, che hanno sequestrato l'impianto e denunciato un 64enne del comune della provincia di Napoli già noto alle forze dell'ordine che ora dovrà rispondere di diversi reati ambientali.

La struttura si trova in viale Sibilla, sul litorale di Licola; davanti, il mare, dietro, la pineta. Posizione ottimale, ma anche parte di un sito di interesse comunitario e inserita in un'area protetta e nell'elenco delle zone tutelate dal protocollo europeo “Rete Natura 2000”. Dagli accertamenti svolti dai militari dell'Arma è emerso che l'uomo, individuato come responsabile della pista, non era in possesso di nessuna autorizzazione per la realizzazione, sia in merito alla pista stessa sia al relativo parcheggio.