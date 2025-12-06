Sequestrata e stuprata a Giugliano, indagini su telecamere del centro commerciale e vestiti della 28enne

La Polizia sta esaminando le registrazioni della videosorveglianza del Parco Commerciale Grande Sud (ex Auchan) alla ricerca dell’automobile con cui sarebbero arrivati i tre uomini descritti dalla 28enne che ha denunciato di essere stata violentata.

Immagine di repertorio

L'analisi dei vestiti, da cui si potrebbero ricavare tracce di Dna, ma anche delle registrazioni delle telecamere, che potrebbero avere ripreso, se non il momento del sequestro, gli spostamenti precedenti dei responsabili: sono gli aspetti principali su cui si basano le indagini sullo stupro di una 28enne napoletana, che ha denunciato di essere stata rapita da tre persone davanti al Parco Commerciale Grande Sud (ex Auchan) di Giugliano in Campania (Napoli), portata sotto minaccia in una stradina poco distante, violentata e poi liberata nel parcheggio della struttura.

Rapita nel parcheggio del centro commerciale

I fatti risalgono alla tarda mattinata di mercoledì scorso, 3 dicembre. La donna, successivamente accompagnata in ospedale, è stata medicata e dimessa con prognosi di 30 giorni. Ai sanitari e alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stata bloccata poco dopo il suo arrivo nel Parco Commerciale Grande Sud, nell'area dei parcheggi. Sarebbero stati in tre. Sotto la minaccia di un coltello l'avrebbero costretta a salire sulla loro automobile e l'avrebbero portata in una strada di campagna poco distante; lì, due sarebbero scesi dalla vettura e il terzo l'avrebbe violentata. Nel parcheggio l'avrebbero riportata alcune ore dopo: l'intervento della Polizia di Stato è del pomeriggio, intorno alle 17.

Le indagini sulle telecamere

I tre potrebbero essere originari dell'Est Europa: sarebbero stati descritti come di pelle chiara e con accento straniero. La donna ha indicato agli investigatori il punto in cui è stata prelevata e dove è stata riportata. Le indagini partono proprio da questo: si vaglia la possibilità che le telecamere del centro commerciale, puntate nell'area di parcheggio, possano avere ripreso non solo l'arrivo dell'automobile, ma gli spostamenti prima del rapimento e dopo la liberazione. I vestiti della 28enne sono stati sequestrati e verrano analizzati alla ricerca di tracce biologiche lasciate dai criminali.