Ragazza violentata a Giugliano, è stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud

La giovane, 28 anni, sarebbe stata costretta a salire su un’auto da tre uomini: portata in una stradina isolata, è stata violentata da uno di loro e poi riaccompagnata all’auto.

L’esterno del centro commerciale Grande Sud di Giugliano

Un episodio terribile di violenza ha scosso la città di Giugliano, nella provincia di Napoli: una ragazza di 28 anni, dopo essere stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud, è stata violentata. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Giugliano della Polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire con precisione i fatti.

La ragazza costretta a salire in auto con tre uomini e violentata da uno di loro

Stando a una prima ricostruzione, la violenza sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. La 28enne, dopo aver parcheggiato la propria auto all'esterno del centro commerciale Grande Sud (comunemente indicato anche come Ex Auchan, dal nome dell'ipermercato che vi sorgeva fino a poco tempo fa), sarebbe stata avvicinata da tre uomini, che l'hanno costretta a salire sulla propria auto. Giunti in una stradina isolata poco distante, due degli aguzzini sono scesi dall'abitacolo, mentre il terzo ha abusato sessualmente della ragazza.

Dopo la violenza i malviventi hanno riaccompagnato la ragazza all'auto

Una volta consumata la violenza sessuale, i tre uomini hanno riaccompagnato la 28enne alla propria auto, che si trovava ancora nel parcheggio del centro commerciale. Sotto choc, la giovane ha chiesto aiuto: soccorsa, è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, a Napoli, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. I poliziotti del commissariato di Giugliano hanno raccolto la sua testimonianza e avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e pervenire all'identità dei tre aguzzini della 28enne.