Segue una ragazzina e la tocca nelle parti intime, arrestato nel centro di Napoli Un 33enne è stato arrestato dalla Polizia sul corso Umberto I per violenza sessuale: avrebbe palpeggiato una minorenne in strada.

A cura di Nico Falco

Avrebbe seguito una ragazzina incrociata in strada lungo il corso Umberto I, nel centro di Napoli, e l'avrebbe toccata nelle parti intime; la vittima, impaurita, sarebbe riuscita a farlo desistere soltanto grazie all'intervento della madre e lui si sarebbe quindi allontanato. Con questa accusa è finito in manette un 33enne originario del Bangladesh, irregolare sul territorio italiano, individuato dalla polizia e successivamente riconosciuto dalla giovanissima.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, sono intervenuti sul corso Umberto I su disposizione della Centrale Operativa per una segnalazione arrivata poco prima al 113: una ragazza minorenne era stata molestata in strada da un uomo, che poi si era allontanato verso piazza Nicola Amore. I poliziotti hanno quindi cominciato a perlustrare la strada alla ricerca di una persona che corrispondesse alle descrizioni fornite al telefono e, dopo poco, hanno notato il 33enne e lo hanno fermato per accertamenti col supporto di una seconda volante proveniente dal commissariato Vicaria-Mercato.

Contemporaneamente una terza pattuglia, in forze all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, ha rintracciato la minorenne in piazza Garibaldi, poco distante. La ragazza ha riconosciuto il 33enne fermato e lo ha indicato come lo sconosciuto che poco prima le aveva rivolto degli apprezzamenti e aveva cominciato a palpeggiarla. Per l'uomo sono scattate le manette ai polsi con l'accusa di violenza sessuale; da ulteriori verifiche è inoltre emerso che l'uomo era in Italia senza permesso di soggiorno.