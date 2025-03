Sedicente guaritore si fa pagare per curare gli effetti della droga: sequestro da 100mila euro nel Casertano

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Prometteva di poter curare gli effetti della droga nei soggetti tossicodipendenti: per farlo, però, si faceva pagare profumatamente. Si tratta di un sedicente guaritore operante a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta, che nella giornata di ieri è stato raggiunto da un decreto di perquisizione e da un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, eseguiti dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: le Fiamme Gialle hanno sequestrato all'uomo oltre 100mila euro, ritenuti provento dei reati che gli vengono contestati, vale a dire truffa aggravata dalla minorata difesa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini, condotte dai finanzieri dalla compagnia di Marcianise, sono partite nel maggio del 2024 e hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza e di suffragare le condotte addebitate al sedicente guaritore che, approfittando dello stato di fragilità emotiva in cui versavano i propri clienti, asseriva di poter annullare gli effetti nocivi causati dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, fornendo le sue prestazioni dietro pagamento di lauto compenso. Pertanto, nei confronti del sedicente guaritore, è scattato il sequestro dell'ingente somma di denaro, che supera come detto i 100mila euro, in quanto ritenuta dagli inquirenti come provento delle condotte illecite che l'uomo avrebbe messo in campo.