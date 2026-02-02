Scuole Napoli, sospesa la refezione domani al Vomero e in centro per ispezione Asl: pizzette ai bimbi

Sospesa la refezione scolastica nella II e V Municipalità domani, martedì 3 febbraio, per controlli dell’Asl nei centri cottura. Ai bimbi saranno serviti cestini e pizzette.

Immagine di repertorio

Sospesa la refezione scolastica domani, martedì 3 febbraio, a Napoli nelle scuole della V Municipalità Vomero-Arenella e della II Municipalità Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto per ispezioni dell'Asl. I controlli sono scattati dopo le segnalazioni fatte da genitori e consiglieri sulla qualità di alcuni pasti, in particolare un purè dal sapore acido che sarebbe stato servito ai bimbi delle scuole del Vomero, come riportato da Fanpage.it. Il Comune di Napoli, nella serata di oggi, ha comunicato che "nelle scuole delle Municipalità 2 e 5, in data 3 febbraio, il servizio di refezione scolastica verrà assicurato tramite somministrazione di tranci di pizza o cestini per consentire, con il supporto della ASL, di effettuare gli opportuni approfondimenti ed accertamenti".

Controlli dell'Asl ai centri cottura domani 3 febbraio

Sotto i riflettori, quindi, il servizio mensa scolastica a Napoli in due zone del centro cittadino, come il Vomero e l'Arenella e il centro storico. Nella V Municipalità la ditta della mensa scolastica è in servizio da settembre. Nella II, si tratta di un'azienda che già lavorava in precedenza per il Comune, ma che nel nuovo appalto ha vinto due lotti. Nessun allarme, è bene precisare, al momento. Come sottolinea il consigliere comunale Walter Savarese, presidente della commissione Bilancio: "Si tratta di una sospensione temporanea per consentire i dovuti approfondimenti presso il centro cottura. Dopo aver appreso le segnalazioni dei genitori, stamattina abbiamo chiesto chiarimenti e l'Asl ha deciso di effettuare un sopralluogo domani presso i centri cottura, a tutela della salute dei bimbi. Sono misure di normale prevenzione, per fare le verifiche del caso. Domani ai bimbi saranno serviti cestini e pizzette". Tra i primi a segnalare l'accaduto il consigliere della V Municipalità Rino Nasti, che aveva subito scritto una interrogazione urgente alla Municipalità e all'assessorato alla Scuola.