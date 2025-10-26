napoli
Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l'elenco delle città

Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Ecco l’elenco. Ci sono anche le città di Avellino e Benevento.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il centro di accoglienza a Montefredane
Il centro di accoglienza a Montefredane

Scuole chiuse domani, lunedì 27 ottobre, in diversi Comuni della Campania, tra i quali le città di Avellino e Benevento, per le verifiche dopo il terremoto in Irpinia di magnitudo 4.0 di sabato sera, 25 ottobre. Stanotte molte famiglie spaventate ella zona di Montefredane, luogo dell'epicentro, che si trova a ridosso del Parco regionale del Partenio, a cavallo delle due province, sono scese in strada ed hanno preferito dormire in auto, piuttosto che fare rientro nelle proprie abitazioni. A Montefredane sono stati rilevati piccoli dissesti e sono in corso le verifiche statiche con vigili del fuoco e protezione civile. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della Campania, comprese le province di Napoli e Salerno. Altre scosse sono state registrate successivamente nella notte, sempre in Irpinia.

A Benevento e Avellino città scuole chiuse il 27 ottobre

A Benevento, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha disposto con ordinanza la chiusura per domani di scuole, uffici comunali, ville, parchi, giardini e cimiteri della città. Saranno effettuate le "opportune verifiche per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini". Il dispositivo sollecita anche i privati a segnalare ai Vigili del Fuoco "la sussistenza di eventuali criticità relative al patrimonio edilizio privato". Si tratta di un "provvedimento ha natura cautelativa e si è reso necessario per consentire le opportune verifiche strutturali, alla luce degli eventi sismici che si sono registrati".

Scuole chiuse anche ad Avellino e Montefredane per verifiche. "Presso il Centro di Comunità di Arcella – scrive il sindaco di Montefredane Ciro Aquino sui social – sono state allestite alcune brandine a disposizione dei cittadini che, in caso di nuove scosse di terremoto, preferissero non rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione Civile e la Misericordia, resta a disposizione per ogni necessità e invita la popolazione a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti ufficiali".

Terremoto 4.0 Irpinia, nessun danno ma lunedì scuole chiuse in alcuni comuni. Non è l'area del sisma del 1980

La lista delle scuole chiuse in Campania lunedì 27

L'elenco delle scuole chiuse in Campania per il terremoto in Irpinia lunedì 27 ottobre (in aggiornamento):

  • Avellino
  • Benevento
  • Montefredane
  • Grottolella,
  • Altavilla Irpina,
  • Capriglia Irpina
