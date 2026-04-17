Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, esami negativi: escluse contaminazioni nei prodotti

A distanza di quindici giorni dal sequestro, arrivano gli esiti degli accertamenti sui prodotti dolciari finiti al centro di una segnalazione per presunte irregolarità igienico-sanitarie. Il 2 aprile erano stati apposti i sigilli a un’azienda dolciaria della Valle Caudina, in provincia di Avellino, dopo la denuncia presentata da dirigenti scolastici e genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia. Secondo quanto riferito, alcune uova di cioccolato acquistate sul posto avrebbero presentato la presenza di vermi.

I prodotti riconducibili allo stesso lotto erano stati sequestrati e inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici per le analisi di laboratorio. Oggi la Chocolate Farm srl, società titolare dell’azienda, ha reso noto che, al termine degli accertamenti svolti dai Nas e dall'Asl, l'Istituto Zooprofilattico ha escluso la presenza di corpi estranei, contaminazioni microbiologiche, nonché alterazioni o adulterazioni dei prodotti.