video suggerito

Tre forti scosse di terremoto a Napoli oggi 14 aprile, la più forte magnitudo 3.1. Ingv: “Importante sciame sismico” Tre forti scosse di terremoto a Napoli, epicentro ai Campi Flegrei, a distanza di pochi minuti, attorno alle ore 9,40. Ingv: “Importante sciame sismico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre forti scosse di terremoto a Napoli sono state registrate questa mattina, domenica 14 aprile 2024, alle ore 9,45, di magnitudo 3.1 e 9,47 e alle 10,01, con epicentro nei Campi Flegrei, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Molti cittadini hanno segnalato letti e stoviglie che ballavano nelle case e finestre e pareti tremanti. Ancora non sono stati definiti magnitudo e profondità. La terza scossa è stata avvertita alle 10,01, seguita da altre due scosse alle 10,03 e 10,08, quest'ultima attualmente stimata in magnitudo 1.4 e profondità un chilometro.

Una decina di segnalazioni ai vigili del fuoco

Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si registrano una decina di segnalazioni ai vigili del fuoco nella zona di Fuorigrotta e Monteruscello e Bagnoli, ma nessun intervento. Il personale del comando dei vigili del fuoco di Napoli sta fornendo tutti i chiarimenti alla popolazione ed è impegnato costantemente nelle verifiche di sicurezza.

Osservatorio Vesuviano: "Importante sciame sismico dalle 9,40"

Lo sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri della città di Napoli ma anche in vari comuni dell'area flegrea, come Pozzuoli, Bacoli e Quarto e della zona metropolitana, come Casoria, Melito e Mugnano.

Leggi anche Serie di scosse di terremoto con boato nella notte ai Campi Flegrei, epicentri nel parco sommerso di Baia e Lucrino

Ingv ha comunicato la seguente nota:

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano stanno registrando al vulcano Campi Flegrei, dalle ore 09.40 del 14/04/2024, un importante sciame sismico risentito ampiamente in tutta l'area flegrea.

Sarebbero almeno 26 le scosse di questo sciame, anche se l'Ingv non si è ancora espressa in merito. Intorno alle 9,45, intanto, due forti terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come il Lungomare, Chiaia e la zona ospedaliera, oltre ai quartieri della periferia occidentale, come Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e Pianura. A queste due scosse ne è seguita una terza, anche questa molto forte.

Dalla tarda serata di ieri era già in corso una serie di scosse nella zona dei Campi Flegrei, con almeno 4 scosse superiori a magnitudo uno ed epicentro localizzato nella zona del parco archeologico sommerso di Baia e Lucrino e nell'ultimo caso nella zona della Solfatara e Pisciarelli.

(in aggiornamento)