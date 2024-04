video suggerito

Napoli-Frosinone e terremoto ai Campi Flegrei, ispettori allo Stadio Maradona: cancelli aperti in ritardo Ispezione della Commissione di Vigilanza sul bradisismo ai Campi Flegrei allo Stadio Maradona dove alle 12,30 si gioca Napoli-Frosinone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli-Frosinone ha rischiato il rinvio questa mattina, domenica 14 aprile 2024, a causa dello sciame sismico che si sta registrando ai Campi Flegrei, con il sisma più forte di magnitudo 3.7 e profondità 2,5 chilometri registrato tra la Solfatara e l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, alle ore 9,44, seguito da un'altra scossa di 3.1 e profondità 2.8, sempre alla Solfatara, due minuti dopo.

Aperti in ritardo i cancelli dello Stadio Maradona: ci sono i tecnici per il terremoto

Subito dopo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, c'è stato un sopralluogo d'urgenza della Commissione di Vigilanza per il Bradisismo, con i tecnici della Protezione Civile, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove alle ore 12,30 è prevista la partita Napoli-Frosinone del Campionato di Serie A. Una procedura prevista dalla prassi, come accade sempre in questi casi, come prevede il protocollo. I cancelli del Maradona dovevano aprire alle ore 10,00, ma c'è stato un leggero ritardo di alcuni minuti, perché erano in corso i controlli di staticità. Non sono stati rilevati danni e il match di campionato si disputerà regolarmente, salvo imprevisti.

A Pozzuoli gente in strada resta chiusa fuori casa, arrivano i pompieri

Intanto, a Pozzuoli molte persone in strada. Il sindaco Luigi Manzoni è sceso anche lui in strada, accompagnato dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, per tranquillizzare i cittadini e verificare sul posto. Sono in corso i controlli della Protezione Civile e dei vigili del fuoco e del Comune per verificare eventuali segnalazioni di crepe o anni. Ma al momento non si registrano danni.

A Pozzuoli e in altri comuni del Napoletano tanti cittadini sono rimasti fuori dalle proprie abitazioni perché sono usciti senza le chiavi. Sono in atto interventi dei vigili del fuoco per aperture porte di abitazioni lasciate rapidamente durante le scosse. Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono stati segnalati danni.