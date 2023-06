Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.6, è la più alta da 40 anni: avvertita anche a Napoli La scossa a 2,6 chilometri di profondità. È il sisma di magnitudo più alta in 40 anni. Preceduta da un forte boato. Gli abitanti: “Accompagnata da blackout”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli, attorno alle ore 8,44. La scossa è avvenuta a una profondità di 2,8 chilometri, con epicentro in via Fasano, ed è stata preceduta da un altro sisma di magnitudo 1.6 circa una mezz'ora prima. Molti abitanti della zona hanno avvertito la scossa e hanno raccontato che sia stata preceduta da un forte boato. Diversi residenti hanno segnalato che la scossa sarebbe stata accompagnata anche da un breve blackout. Il sisma è stato avvertito anche a Pozzuoli e in altri comuni dell'area flegrea, nonché in diversi quartieri di Napoli, come Agnano, Bagnoli, Pianura e Fuorigrotta.

È la scossa più forte in 40 anni, assieme a quella del 2022

Si tratta della scossa per magnitudine più alta negli ultimi 40 anni. Dopo quella di magnitudo 4.4 dell'ottobre 1983 e della scossa di magnitudo 3.6 avvenuta il 29 marzo 2022, ma ad una profondità maggiore, di 3 chilometri. Sempre lo scorso anno si era registrata pochi giorni prima, il 16 marzo, un'altra scossa di magnitudo 3.5. L'8 maggio scorso, invece, si è avuta un'altra scossa di magnitudo 3.4 attorno alle ore 4,28, con epicentro nella zona della Solfatara, nell'area del supervulcano dei Campi Flegrei. Il sisma, in quel caso, è avvenuto ad una profondità di 2,7 chilometri.

Il sindaco di Pozzuoli: "Scossa accompagnata da boato"

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha pubblicato un post su Facebook: