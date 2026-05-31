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Terremoto ai Campi Flegrei, 31 maggio: scossa 1.9 alle ore 18.51 avvertita in zona Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 18.51 nei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni, avvertita in tutta l’area della grande caldera flegrea.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Scossa di terremoto alle 18.51 di oggi, domenica 31 maggio, all'interno dei Campi Flegrei, nella zona occidentale della provincia di Napoli. Avvertita in tutta l'area della caldera, al momento non ci sarebbero danni a persone o cose. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa registrata ha avuto una magnitudo di 1.9 ed è avvenuta a 2 chilometri di profondità, con epicentro nella zona della Solfatara di Pozzuoli.

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