Restaurato l’arco del Belvedere Valenzi a Bacoli, crollato dopo il terremoto ai Campi Flegrei del 21 maggio

Parte dell’arco del belvedere, proprio sotto il castello di Baia, era stata distrutta dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificatasi nei Campi Flegrei lo scorso 21 maggio.

L’arco del Belvedere Valenzi restaurato

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, è stato restituito alla cittadinanza di Bacoli, in provincia di Napoli, l'arco del Belvedere Valenzi, proprio sotto al castello aragonese di Baia: l'arco era in parte crollato dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter che ha scosso i Campi Flegrei all'alba dello scorso 21 maggio. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e del Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è stato mostrato il lavoro di restauro dell'arco, completato in meno di un mese. Il belvedere è molto noto nella zona dei Campi Flegrei, ma non solo, dal momento che è meta di innamorati e non, grazie alla sua suggestiva vista sul Golfo e il castello aragonese che si staglia proprio sopra di lui.

"Questa mattina sono stato a Bacoli, al centro dei Campi Flegrei, per la riconsegna alla comunità dell'arco del belvedere. È stato un gesto simbolico: spesso noi cerchiamo di misurare in termini economici l'efficacia dell'azione di riqualificazione, in realtà ci sono degli aspetti che magari non costano tanto, ma hanno una simbologia clamorosamente importante" ha detto Ciciliano. "La reazione è stata immediata, la ricostruzione è stata altrettanto veloce" ha aggiunto il capo della Protezione Civile.

L’arco danneggiato dopo il terremoto dello scorso 21 maggio

Soddisfazione per il restauro e i suoi tempi brevi è stata espressa anche dal sindaco di Bacoli: "Avevamo promesso che in tempi brevi avremmo ripristinato l’arcata. E così è stato. La presenza del Prefetto Ciciliano è un gesto di grande e concreta vicinanza al territorio dei Campi Flegrei. Ha apprezzato l’immediatezza dei lavori compiuti. Perché rappresentano l’agire quotidiano con cui affrontiamo il bradisismo oramai da tre anni. Senza mai piegarci, ma rialzandoci sempre. Senza mai cadere, ma restando in piedi" ha scritto sui social Josi Gerardo Della Ragione.