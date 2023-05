Terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei di magnitudo 3.4: è la quarta scossa più forte in 40 anni Epicentro alla Solfatara. Boato e sciame sismico. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni: “È in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei campi flegrei”

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata stanotte, attorno alle ore 4,28, con epicentro nella zona della Solfatara, nell'area del supervulcano dei Campi Flegrei. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 2,7 chilometri. L'epicentro è stato a quattro chilometri da Pozzuoli e a 10 chilometri da Napoli. Si è trattato, però, solo della scossa più forte di uno sciame sismico che ha contato finora diverse altre scosse di minore entità.

La scossa di magnitudo 3.4 è stata preceduta da un boato ed è stata particolarmente lunga, avvertita distintamente dalla popolazione che è stata svegliata di notte, e sentita in diverse zone dell'area metropolitana di Napoli. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli e anche in diversi quartieri di Napoli, come Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

È la quarta scossa più forte negli ultimi 40 anni

Si tratta della quarta scossa per magnitudine più forte negli ultimi 40 anni. Dopo quella di magnitudo 4.4 dell'ottobre 1983 e delle due scosse superiori a magnitudo 3,0 registrate lo scorso anno: Mg 3.6 il 29 marzo 2022 e Mg 3.5 il 16 marzo 2022. Quindi, secondo i dati dell'Ingv, c'è la scossa di Mg 3.4 di oggi, 8 maggio 2023.

Il sindaco di Pozzuoli: "Allertata la Protezione Civile"

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni ha comunicato che: