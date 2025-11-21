Sconto tra due motociclisti durante lo show al circo a Sant’Anastasia: morto uno degli acrobati

L’incidente tra le due moto al circo a Sant’Anastasia

Una tragedia in diretta, davanti a tanti spettatori, si è verificata nella serata di oggi, venerdì 21 novembre, al circo a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli: durante una esibizione acrobatica, due motociclisti professionisti si sono scontrati durante lo show. Purtroppo, dopo l'impatto, uno dei due acrobati è morto; le generalità della vittima non sono ancora note. La tragedia si è verificata all'Imperial Royal Circus, spettacolo circense itinerante di stanza in via Emilio Merone a Sant'Anastasia dal 14 al 23 novembre.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di uno dei due motociclisti, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant'Anastasia, unitamente a quelli della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno esperito i primi accertamenti del caso e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e fare piena luce sul tragico incidente. Come da prassi in casi del genere, la salma dell'acrobata deceduto verrà sequestrata per gli accertamenti autoptici, mentre i mezzi a due ruote coinvolti sono stati posti sotto sequestro.