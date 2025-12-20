napoli
Scippano due donne al Vomero e a Napoli Est: identificati dalle telecamere

I carabinieri hanno arrestato un 35enne e un 53enne per furto con strappo: sono accusati di avere scippato una 60enne al Vomero, causandole lievi ferite, e una 53enne a Napoli Est.
A cura di Nico Falco
In entrambi i casi è stata presa di mira una donna che, da sola in strada, era distratta dal cellulare. E puntavano proprio allo smartphone: una mossa fulminea per strapparlo alla vittima, uno spintone per allontanarla e poi la fuga in scooter col complice. Due scippi identici, avvenuto il primo al Vomero, il secondo nella zona industriale, dietro i quali ci sarebbe la stessa coppia: un 35enne e un 53enne, ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo e sottoposti nei giorni scorsi agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura.

I due furti al Vomero e a Napoli Est

Vittima, nel primo episodio, una donna di 60 anni, che durante lo scippo è rimasta lievemente ferita. Come si vede nelle registrazioni delle telecamere, la donna è sulle strisce pedonali, forse in procinto di attraversare la strada, quando un uomo le si avvicina lentamente; in un attimo afferra il telefono e inizia a correre, inseguito dalla malcapitata. La seconda telecamera inquadra la fuga, lungo via Vincenzo Gemito, proprio davanti alla Compagnia Vomero dei Carabinieri.

I responsabili individuati dalle telecamere

Per l'identificazione si sono rese fondamentali le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che hanno inquadrato sia il momento dello scippo sia quello, subito successivo, della fuga. I militari dell'Arma, una volta individuato lo scooter, ne hanno seguito le tracce e ricostruito il percorso, fino a individuare le due persone a bordo. Le indagini sono state coordinate dalla VII sezione "Sicurezza Urbana" della Procura di Napoli; gli elementi raccolti, condivisi dal gip, hanno portato alla misura cautelare.

Cronaca
