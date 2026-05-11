Sciopero Enav, all’Aeroporto di Capodichino 22 voli cancellati e ritardi fino a 2 ore oggi 11 maggio

Aeroporto di Capodichino / immagine di repertorio

Sono 22 i voli cancellati in partenza dall'Aeroporto di Napoli-Capodichino, a causa dello sciopero di 8 ore dei controllori e degli addetti ai servizi dell'Enav (Ente nazionale assistenza al volo) proclamato da Uiltrasporti nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio. Ritardi in alcuni casi fino a 2 ore. Tra i voli annullati, coinvolte le compagnie Easyjet, Ita Airways, Volotea, Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss. Lo sciopero è iniziato alle ore 10 di oggi e terminerà alle ore 18. Dei 22 voli cancellati alcuni erano programmati nel pomeriggio. Disagi all'interno dello scalo partenopeo, dove molti viaggiatori hanno appreso della cancellazione all'ultimo minuto. Lunghe code ai banchi dei check-in per chiedere informazioni e lunghe attese anche per le operazioni di imbarco e ai controlli di sicurezza. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente, si legge sul sito dell'Enav.

I voli cancellati allo scalo di Napoli

I voli cancellati riguardano, come detto, diverse compagnie. Tra questi, aerei diretti a Milano Linate e Malpensa, Amsterdam, Dubrovnik, Roma Fiumicino, Nizza, Parigi, Praga, Bruxelles, Venezia, Monaco, Amstrdam, Francoforte, Genova, Alicante, Spalato, Zurigo, Londra, Monaco. Ita Airways, una delle compagnie coinvolte, ha fatto sapere: "A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di lunedì della durata di 8 ore, la Compagnia si è vista costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo previsto nel giorno".

La compagnia Ita "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Stato del volo, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l'11 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo e' stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 18 maggio chiamando il numero +39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".