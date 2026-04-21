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Aeroporto di Capodichino, il secondo terminal sarà di fronte alla metro: partiranno i voli per Usa e Cina

L’Aeroporto di Capodichino sarà più grande e avrà un secondo terminal dedicato ai voli intercontinentali. L’ingresso sarà di fronte alla nuova stazione della metro Linea 1.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Le due palazzine oggetto di riqualificazione: a sinistra il futuro Terminal Baia 1, a destra il prossimo hotel
Le due palazzine oggetto di riqualificazione: a sinistra il futuro Terminal Baia 1, a destra il prossimo hotel

L'Aeroporto di Napoli Capodichino avrà presto due terminal. A quello già esistente, infatti, se ne aggiungerà un secondo, il Terminal Baia 1, che sarà realizzato nell'area attualmente occupata da Atitech, proprio di fronte all'ingresso della stazione della metro Linea 1 in costruzione, che sarà aperta a metà 2027. Questo nuovo terminal sarà dedicato per destinazioni al di fuori dell'area Schengen, quindi, in particolare, per quelli intercontinentali, come per gli Stati Uniti d'America e la Cina.

Al nuovo Terminal si accederà da viale Fulco Ruffo di Calabria. All'altezza della rotonda, bisognerà imboccare la traversa a destra. Attualmente, gli spazi dove nascerà il nuovo terminal di Napoli, sono occupati da una palazzina di vetro, fronte strada e da un hangar di Atitech, adiacente, più all'interno. La palazzina sarà trasformata in un hotel, molto comodo soprattutto per i fruitori dello scalo partenopeo. Mentre l'hangar interno sarà ristrutturato come nuovo terminal, comprensivo di aree per il check-in, metal detector e gate. A novembre 2026, invece, ci sarà la chiusura dell'Aeroporto di Capodichino per circa 20 giorni, si ipotizza dal 10 al 30 novembre, ma la data non è ancora ufficiale, per rifare la pista di decollo, come anticipato da Fanpage.it.

L’area del nuovo Terminal Baia 1
L’area del nuovo Terminal Baia 1

L'aeroporto di Napoli sarà più grande

I lavori all'aeroporto di Napoli impiegheranno 5 anni e costeranno circa 200 milioni di euro. Le linee di sviluppo sono state illustrate dall'amministratore delegato Roberto Barbieri nell'incontro con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Fast Confsal la settimana scorsa. Alla fine, lo scalo partenopeo sarà più grande, anche grazie all'acquisizione dei terreni della Leonardo Spa, che si trovano poco distanti dal nuovo terminal e alla possibilità di uso del piazzale dell'Aeronautica Militare Italiana. Inoltre, è in cantiere un progetto di restyling dell'ex Ospedale Leonardo Bianchi di Capodichino che in parte dovrà ospitare un nuovo Terminal Remoto dell'aeroporto e in parte sarà destinato ad uffici del Comune di Napoli.

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