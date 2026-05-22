Centinaia di persone in coda fuori l’aeroporto di Capodichino: non c’è nemmeno un taxi o un Alibus

Una coda di svariati metri, centinaia di persone in attesa, nella serata di ieri, all’esterno dell’aeroporto di Capodichino: nemmeno l’ombra di un taxi o di un Alibus.

Parte della fila all’esterno dell’aeroporto di Capodichino

Una scena purtroppo già vista, ma che non manca mai di fare un certo effetto, quella che si è presentata nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, a coloro che sono atterrati all'aeroporto napoletano di Capodichino: centinaia di persone in attesa all'esterno dello scalo aereo partenopeo, a comporre una fila di svariati metri, come documentato da Fanpage.it, nella speranza di riuscire a salire su un taxi o su un Alibus, il servizio navetta di Anm che collega Capodichino alla Stazione Centrale e al Porto: di mezzi di trasporto, però, ieri sera non c'era nemmeno l'ombra.

Chi è arrivato in aeroporto intorno alle 23, infatti, ha dovuto fare i conti con l'assenza totale di taxi e di Alibus. Una situazione inspiegabile, sia per i primi che per il secondo: i tassisti sanno bene che, soprattutto di sera, in tanti optano per le auto bianche per raggiungere il centro città dall'aeroporto; per quanto riguarda Alibus, invece, l'ultima corsa per il centro dovrebbe partire dall'aeroporto poco prima di mezzanotte, quindi dopo l'orario in cui Fanpage.it ha documentato, ieri sera, la ressa all'esterno del terminal degli arrivi e la totale assenza di mezzi di trasporto.

E se i napoletani hanno potuto contare sui mezzi propri, sulla propria auto parcheggiata in aeroporto o chiedendo magari a un parente il favore di essere prelevati per tornare a casa, la situazione è ben diversa per i tantissimi turisti – centinaia – che ieri sera devono aver avuto non poche difficoltà a raggiungere gli hotel e le strutture ricettive che avevano prenotato per il loro soggiorno a Napoli. Un biglietto da visita non dei migliori, per usare un eufemismo, per una città che accoglie sempre più turisti e che dovrebbe consentire loro – così come ai cittadini – di muoversi con facilità, a tutte le ore, almeno nei di snodo più importanti.