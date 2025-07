video suggerito

Aeroporto di Napoli-Capodichino, lavori rinviati a novembre 2026: chiuderà per meno di 30 giorni L'Aeroporto di Capodichino chiuderà a novembre 2026 per rifare la pista di volo. I cantieri slittano di 10 mesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

I lavori per rifare la pista di volo dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino si terranno a novembre 2026. Rinviati di oltre 10 mesi rispetto alla data iniziale che prevedeva di tenerli a gennaio. Ridimensionati anche i tempi di chiusura. Lo scalo partenopeo sarà inattivo per meno di 30 giorni. Questa in sintesi la proposta condivisa al tavolo di concertazione che si è tenuto oggi, martedì 1 luglio 2025, con Enac e Gesac, la società che gestisce l'aeroporto napoletano. La notizia della chiusura dell'aeroporto di Napoli per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1 marzo 2026, era stata anticipata da Fanpage.it lo scorso 22 maggio.

L'Enac, però, aveva avanzato dei dubbi sul progetto, chiedendo alla società che gestisce lo scalo di ridurre i tempi di chiusura per alleggerire i disagi sui viaggiatori. Oggi si è tenuto un nuovo incontro tra le parti che, scrive Enac, "hanno condiviso di approfondire la soluzione individuata dall'Enac che mira a ottimizzare i tempi di lavorazione, ridurre i giorni di chiusura dello scalo rispetto ai 30 giorni della seconda proposta presentata dal gestore Gesac a fine giugno, e limitare i disagi ai passeggeri, realizzando le opere nel mese di novembre 2026".

Chiusura aeroporto di Capodichino, piano contro i disagi

"Verrà istituito un tavolo tecnico tra Enac, Enav, gestore aeroportuale e operatori". Per il presidente Enac Pierluigi Di Palma "si tratta di una soluzione che ci ha visti tutti concordi che limita i giorni di chiusura totale, in novembre, nel periodo con minor traffico dell'anno. Il nostro scopo principale è proteggere i passeggeri e ridurre i disagi. Per raggiungere questo obiettivo, le diverse istituzioni devono collaborare in modo da garantire che i cittadini mantengano il loro diritto alla mobilità".

All'incontro hanno preso parte per Enac il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D'Orsogna, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente e i responsabili delle strutture tecniche competenti; il Presidente di Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino, Carlo Borgomeo, l'Amministratore Delegato Gesac Roberto Barbieri, Enav, le compagnie aeree e le industrie operative sullo scalo.