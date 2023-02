Schiacciato da una lastra di marmo nello stabilimento Fincantieri a Castellammare: grave un 51enne L’operaio è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli. Venerdì e sabato i colleghi del 51enne hanno annunciato uno sciopero.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro quello che si è verificato nello stabilimento Fincantieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. Da quanto si apprende, l'incidente si è verificato nel pomeriggio dello scorso – ma è stato reso noto soltanto nelle scorse ore: immediati sono scattati i soccorsi dei colleghi, che hanno prestato le prime cure e hanno poi allertato i sanitari del 118.

Il 51enne è stato soccorso e trasportato dapprima al locale ospedale San Leonardo, dove è stato stabilizzato; ne è stato poi disposto il trasferimento all'ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni – ha riportato varie fratture – e in prognosi riservata. L'operaio, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e hanno avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Anche Fincantieri ha avviato una indagine interna per chiarire quanto accaduto nello stabilimento di Castellammare di Stabia.

Scioperi e proteste nello stabilimento Fincantieri

Come conseguenza dell'incidente sul lavoro, le sigle sindacali Fiom Fim e Uilm hanno proclamato due giorni di agitazioni. Nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio, è stato indetto uno sciopero di due ore per ogni turno; sabato 18 febbraio, invece, è stata proclamata l'astensione completa dalle attività di straordinario.