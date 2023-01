Scappa dall’Ospedale del Mare, in camice ospedaliero incendia cassonetti a Chiaia un 57enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri a Chiaia: si era allontanato dall’Ospedale del Mare e stava incendiando della spazzatura.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno intercettato tra le strade di Chiaia, nel centro di Napoli, con ancora indosso il camice da paziente ospedaliero, mentre stava dando fuoco ad alcuni cassonetti. Protagonista un 57enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine e residente nella zona dei Quartieri Spagnoli, che è stato bloccato dai militari nella tarda serata di ieri, 8 gennaio, intorno alla mezzanotte; l'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento a seguito di incendio e per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli erano intervenuti a seguito di diverse segnalazioni di incendio, arrivate dai cittadini e riguardanti il tratto di strada tra piazza Amedeo e via Chiaia: c'era un uomo in camice ospedaliero che stava incendiando la spazzatura e le fiamme, partite dai cassonetti, avevano anche danneggiato la tenda esterna di un bar di piazza Amedeo. All'arrivo dei carabinieri il 57enne ha opposto resistenza ma è stato bloccato.

I militari hanno appurato che, effettivamente, l'uomo indossava soltanto il camice. Era quindi possibile che avesse da poco lasciato da un reparto ospedaliero e, a giudicare dall'abbigliamento, senza essere stato ufficialmente dimesso. Sono stati avviati i controlli ed è stato in effetti appurato che, fino a poche ore prima, il 57enne era ricoverato nell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Si sarebbe allontanato a piedi, passando inosservato mentre usciva dalla struttura, e in qualche modo avrebbe raggiunto il centro di Napoli. Parallelamente alla denuncia, sono state disposte le procedure del caso per accertare il suo stato di salute mentale.