Santuario di Pompei, martedì 12 settembre si consacra il nuovo altare Il nuovo altare è stato progettato in collaborazione con il professor Saverio Carillo del dipartimento di architettura dell’università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

A cura di Vincenzo Piccolo

Continuano i lavori di restauro nel Santuario della Madonna di Pompei dove il prossimo martedì, 12 settembre, il popolo di fedeli si riunirà con l'Arcivescovo Tommaso Caputo per la consacrazione del nuovo altare.

Una nuova collocazione per le reliquie del Beato Bartolo Longo

Tra le otto colonne in marmo che sorreggono il nuovo altare c'è ne una già pronta per ospitare le reliquie del fondatore del santuario mariano, Beato Bartolo Longo. «I materiali, le cromie e i decori della nuova disposizione liturgica – dice monsignor Caputo – sono in sintonia con l'altare che fece costruire il Beato Bartolo Longo nel 1887. Anche in questo modo si fa esperienza di continuità con il pensiero del nostro fondatore».

Altri due santi, che hanno aiutato il Beato Longo nella realizzazione della sua missione a Pompei, saranno riposti in altare: San Ludovico da Casoria e Santa Caterina Volpicelli.

Sul frontale ci sarà scritto "Beati gli invitati alla cena dell'Agnello". Il restauro ha anche reso visibile il mosaico commissionato dal Beato, posto al di sotto dell'antico altare, che mostra l'agnello dell'apocalisse in trono.

Chi ha realizzato il nuovo altare del Santuario di Pompei

Il nuovo altare è stato progettato in collaborazione con il professor Saverio Carillo del dipartimento di architettura dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

È un'opera donata dalla famiglia dell'architetto Giuseppe Gargiulo di Santa Maria la Carità e dalla sua azienda. Per i marmi e la preparazione dell'altare Gargiulo si è rivolto ad una ditta di San Gennaro Vesuviano. Si è rimasti in provincia di Napoli anche per i capitelli e le basi in bronzo che sono stati realizzati da una Fonderia di Nola. A coordinare i lavori di assemblaggio da vicino c'erano gli addetti dell'Ufficio tecnico del Santuario e altri collaboratori.

Per la consacrazione monsignor Tommaso Caputo non sarà solo, a presenziare la celebrazione ci saranno anche: padre Carlo Maria D'Amodio, provinciale dei Frati Minori di Napoli , Suor Lissy Thattil, superiora generale delle Suore Francescane Elisabettine Bigie ordine fondato da San Ludovico da Casoria, e suor Anna Diana, superiora generale delle Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli.