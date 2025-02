video suggerito

Sanremo 2025, la mamma di Giovanbattista Cutolo ringrazia Rocco Hunt: "Il suo messaggio è importante" Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, 24enne ucciso a Napoli, ha voluto ringraziare Rocco Hunt per la canzone che il rapper ha portato a Sanremo 2025 e che parla di come in Campania si possa morire ancora per una futilità.

A cura di Valerio Papadia

Giovanbattista Cutolo e Rocco Hunt

Al di là delle polemiche che lo hanno preceduto e che lo accompagnano, il Festival di Sanremo 2025 significa, prima di tutto, musica, sia in termini di testi che di melodia. Un testo dal significato importante è, ad esempio, quello portato sul palco dell'Ariston dal rapper salernitano Rocco Hunt con la sua "Mille vote ancora". Un brano che parla, come ha dichiarato lo stesso Hunt alla vigilia del Festival, di come in Campania si possa morire ancora per una futilità: "Non si può morire per una guardata storta. Basta armi e pistole che ancora sparano, diciamo basta a questa guerra che deve finire, lo dico da fratello più grande, da papà di un bambino che sta crescendo. E la mia canzone vuole portare un messaggio positivo, sono nove anni che aspetto questo momento" ha dichiarato il cantante.

E proprio la madre di una di queste vittime, un giovane ucciso tragicamente da un altro giovane, ha voluto ringraziare Rocco Hunt per la canzone sanremese: Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli il 31 agosto del 2023. "Il messaggio di Rocco Hunt è importante. Gli artisti con le loro canzoni sono i testimonial più efficaci, i ragazzi li ascoltano come se fossero fratelli o amici" ha detto la donna. "L'anno scorso – ha dichiarato ancora Daniela Di Maggio -ero su quel palco per parlare di Giogiò e adesso giro per le scuole per parlare del valore di questo ragazzo che ha sacrificato la vita per proteggere un amico".