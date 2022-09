Salta su un’auto parcheggiata e gli amici fanno il video: denunciato 16enne a Napoli Denunciato un 16enne all’Arenella, nella zona collinare di Napoli: saltava su un’auto parcheggiata mentre gli amici lo riprendevano col cellulare.

Lui saltava sul tetto di un'automobile parcheggiata, gli amici intorno divertiti che, telefonino alla mano, riprendevano tutto col cellulare. Protagonista un 16enne napoletano, che ha rimediato una denuncia per danneggiamento aggravato: la sua "esibizione" è stata interrotta da una pattuglia della Polizia di Stato. La scena surreale (ma nemmeno più di tanto, visti i precedenti) è avvenuta sabato sera, 17 settembre, nel quartiere Arenella, a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, impegnati nei servizi di controllo del territorio di routine, si sono imbattuti nel gruppetto di ragazzi mentre pattugliavano via Ottavio Caiazzo. Hanno notato il giovanissimo che saltellava sul tettuccio del veicolo e, a pochi metri, i coetanei che lo stavano filmando. Evidentemente si trattava di qualcosa di organizzato, con tutta probabilità quel video sarebbe poi finito sui social a fare compagnia a quelli in cui si vedono ragazzini che attraversano di corsa strade trafficate, si lanciano contro le automobili in transito col rischio di causare incidenti o, caso ancora più simile, si riprendono durante atti di vandalismo.

Tutto con l'intenzione di esibire un trofeo, di raggranellare qualche like a discapito del povero automobilista che, al mattino successivo, si sarebbe ritrovato con l'automobile danneggiata senza sapere come e perché. I poliziotti hanno bloccato il giovane e lo hanno identificato; una volta ricostruita la situazione, per il ragazzo è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato e, dopo le formalità di rito, è stato affidato alla famiglia.