Sabrina Nardella, mamma morta a 38 anni dopo la liposuzione: si indaga per omicidio colposo La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo per la morte della 38enne, Sabrina Nardella. Mercoledì l'autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sabrina Nardella, la vittima

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario per la morte di Sabrina Nardella, la 38enne di Gaeta, mamma di due figli di 7 e 13 anni, morta giovedì 24 aprile scorso dopo un intervento di liposuzione. Una operazione di chirurgia estetica di routine, eseguita in day hospital presso la Clinica Iatropolis di Caserta, che sarebbe dovuta durare un paio d'ore e che, invece, è costata la vita alla donna, parrucchiera nel centro storico di Porto Salvo, dove gestiva la “Boutique del Capello” in vicolo Buonomo, rilevata nel 2019 dopo anni da dipendente.

L'inchiesta della Procura per la morte della 38enne

Purtroppo, la donna è deceduta a seguito di complicanze seguite all'intervento chirurgico. Il sostituto procuratore Nicola Camerlingo ha aperto un fascicolo di indagine ed ha disposto il sequestro della cartella clinica. Mentre è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita mercoledì 30 aprile nell'obitorio dell'ospedale di Caserta. La famiglia di Sabrina è distrutta per l'accaduto e chiede che si faccia luce sulla vicenda. Le indagini sono ancora all'inizio e bisognerà aspettare l'esame autoptico per avere ulteriori elementi che possano chiarire i confini della vicenda. L'apertura dell'inchiesta è un atto dovuto, gli indagati avranno così modo di poter chiarire la propria posizione e nominare i consulenti di parte.

Straziata anche la comunità di Gaeta che si è stretta nel lutto, attorno ai familiari. “Era come una mamma, socievole, non ho parole”, ha raccontato chi la conosceva ai microfoni del TgR Lazio. Nella clinica negli ultimi anni ci sarebbero stati anche altri casi giudiziari. Nel marzo del 2010 una donna sarebbe stata colta da choc anafilattico per una operazione al seno e sarebbe rimasta incosciente fino alla morte avvenuta nel 2024.