video suggerito

Morta a 38 anni dopo l’intervento estetico in clinica a Caserta, disposta autopsia La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sul decesso di una 38enne, morta il 24 aprile nella clinica Iatropolis di Caserta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

160 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga sulla morte di una 38enne originaria di Gaeta, avvenuta nella clinica Iatropolis di Caserta per le complicazioni post operatorie a seguito di un intervento di chirurgia estetica. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. È stata disposta l'autopsia, che si terrà nei prossimi giorni; la salma è stata trasferita nell'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il decesso risale alla serata di giovedì 24 aprile; la donna, madre di due figli, lavorava come parrucchiera a Gaeta. Su delega dell'autorità giudiziaria, i militari della Compagnia di Caserta hanno acquisito la cartella clinica. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati, sono in corso gli accertamenti per ricostruire le terapie somministrate alla donna e identificare chi l'ha avuta in cura durante le fasi del ricovero e chi ha partecipato alla equipe dell'intervento.