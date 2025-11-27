napoli
Rubavano i vestiti dalle auto e li vendevano su Internet, bloccati in quattro

I carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari per sei furti nel Salernitano; i fatti contestati risalenti ai primi mesi dell’anno, depredate diverse automobili parcheggiate.
A cura di Nico Falco
Quando trovavano delle carte di credito nelle auto che saccheggiavano provavano (senza riuscirci) a fare prelievi, mentre avevano trovato il modo di monetizzare i capi di abbigliamento: li mettevano in vendita su Internet. Particolare che emerge dalle indagini che hanno portato a quattro misure cautelari, nei confronti di due uomini e due donne, accusati di diversi furti su automobili e del furto di un veicolo avvenuto lungo il litorale Cilentano, e in particolare ad Ascea, Casal Velino, Capaccio-Paestum, Castellabate e Laureana Cilento.

Furti nelle auto parcheggiate, 4 misure cautelari

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stata eseguita questa mattina, 27 novembre, dai carabinieri della Compagnia di Agropoli; per i due uomini sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre le due donne sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno recuperato parte della refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari.

I vestiti rubati rivenduti su Internet

Gli episodi contestati, commessi secondo le accuse anche in concorso tra loro, risalgono ai primi mesi del 2025. Si tratta, nello specifico, di cinque furti all'interno degli abitacoli di altrettante automobili, nei diversi comuni del Salernitano: gli indagati rompevano i vetri delle vetture parcheggiate e facevano incetta di tutto quello che trovavano all'interno.

Documentato il tentativo, non andato a buon fine, di prelevare denaro dagli sportelli Atm con le carte di credito rubate. I vestiti, invece, finivano in vendita online, su una nota piattaforma commerciale attraverso un profilo riconducibile ad uno degli indagati. Sesto episodio contestato, il furto di un'automobile, rubata a Laureana Cilento e ritrovata nei giorni successivi a Capaccio-Paestum.

Cronaca
Salerno
