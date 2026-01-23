Rubano una minicar fuori al Liceo Vittorini all’Arenella, gli studenti vedono tutto dall’aula e filmano il furto

In pieno giorno, incuranti del fatto che a pochi passi si stessero svolgendo le lezioni, hanno rubato un'auto: è accaduto all'esterno del Liceo Vittorini, in via Domenico Fontana, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. In tre si sono avvicinati a una minicar – i veicoli che si possono guidare con il cosiddetto patentino, a partire dai 14 anni – e, in pochi secondi, l'hanno aperto e sono andati via. La scena si è svolta davanti agli occhi di tanti studenti che, dalle finestre dell'aula, n0n soltanto hanno assistito al furto, ma hanno cercato, urlando, di far desistere i malviventi, senza tuttavia riuscirsi. Gli studenti, allora, non hanno potuto fare altro che filmare i tre ladri, diffondendo il video sui social.

Il prefetto di Napoli intensifica i controlli all'Arenella

Proprio in considerazione di quanto accaduto all'esterno del Liceo Vittorini, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell'ordine all'Arenella. "Nell’evidenziare la gravità dell’episodio – si legge in una nota diramata dalla Prefettura di Napoli – accaduto in pieno giorno nei pressi dell’istituto scolastico, tanto da essere ripreso con le telecamere dagli stessi studenti, il Prefetto ha assicurato che sarà oggetto di esame nella prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".