Rubano un orologio da 130mila euro “in trasferta” in Svizzera: ladri arrestati a Napoli dopo 1 anno Il furto si è verificato a Ginevra nel giugno del 2021: i due ladri, entrambi napoletani, sono stati arrestati nel capoluogo campano questa mattina.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Avevano probabilmente pensato di farla franca due ladri di orologi di lusso napoletani: per loro, però, sono scattate le manette oltre un anno dopo il furto. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, E.S., 56 anni e E.G., 27 anni, sono stati arrestati a Napoli dalla Polizia di Stato per concorso in rapina. I due, il 24 giugno del 2021, quindi come detto oltre un anno fa, si trovavano "in trasferta" a Ginevra, in Svizzera, quando hanno rubato un orologio di lusso dal polso di una donna: si tratta di un Richard Mille del valore di 129mila franchi, poco più di 130mila euro.

I due ladri verranno estradati in Svizzera

I due ladri sono stati arrestati, come detto questa mattina, dal personale della Polizia di Stato: i due sono stati rintracciati a Napoli, nelle loro rispettive abitazioni. Si tratta di un provvedimento di arresto provvisorio quello effettuato dai poliziotti partenopei: come è stato infatti richiesto dalle Autorità svizzere, i due ladri verranno estradati nel Paese elvetico.

