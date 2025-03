video suggerito

Ruba nell'Asl a Barra, 55enne scoperto e arrestato dalla polizia È accaduto nella serata di ieri: il 55enne è stato scoperto dalla polizia nel distretto Asl di via Ciccarelli dopo aver rubato ed è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 55 anni, con precedenti anche specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato: l'uomo ha commesso un furto negli uffici del distretto Asl di Barra, quartiere alla periferia orientale di Napoli. Nella fattispecie, nella serata di ieri, sabato 15 marzo, i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra e Ponticelli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti negli uffici dell'Asl di via Pasquale Ciccarelli, dove era stato segnalato un furto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di guadagnare la fuga attraverso i ponteggi edili istallati sull'edificio che ospita l'Asl; il 55enne, però, è stato subito raggiunto e bloccato. Pertanto, gli agenti di polizia hanno ricostruito che, poco prima del loro arrivo, il malvivente aveva forzato il cancelletto di servizio dell'ala posteriore del distretto e aveva portato via diversi pannelli in ferro dalle impalcature istallate. Così, al termine delle operazioni, il 55enne è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto.