Ruba da un cantiere di Quarto, poi lascia cadere il carico per seminare i carabinieri Prima ha rubato materiale edile da un cantiere edile, poi ha abbandonato il carico in strada nel tentativo di ostacolare i carabinieri che lo stavano inseguendo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il carico rubato e poi abbandonato in strada per seminare i carabinieri.

Prima ha rubato materiale all'interno di un cantiere edile, poi inseguito dai carabinieri ha abbandonato il carico in strada nella speranza di seminare le forze dell'ordine. Tutto inutile, perché dopo un temporaneo successo, la fuga si è conclusa dopo poche ore con l'arresto dell'uomo, il sequestro del veicolo e la denuncia per rapina impropria. La vicenda è accaduta a Quarto, popoloso comune dei Campi Flegrei a metà strada da Pozzuoli e i quartieri occidentali di Napoli capoluogo.

Il protagonista è un 59enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, che questa notte è stato beccato a bordo di un furgone nel cui cassone c'era il materiale edile rubato poco prima da un cantiere nelle vicinanze. I carabinieri sono partiti così all'inseguimento, ma l'uomo ha provato ad evitare l'arresto scaricando il contenuto del camion in strada, nella speranza che questo bastasse a seminare i militari dell'Arma, ostacolandoli. In un primo momento, i carabinieri sono stati costretti a interrompere l'inseguimento, proprio perché la strada era di fatto impraticabile.

Poco dopo però è stato ritrovato anche il furgone, che l'uomo aveva abbandonato per fuggire. Ma i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciarlo a Pianura, quartiere di residenza del 59enne. Raggiunto così dai militari dell'Arma, non ha opposto resistenza e si è lasciato arrestare: portato in carcere, deve rispondere ora di rapina impropria. Il veicolo è stato sequestrato, mentre il materiale abbandonato è stato recuperato e riportato ai legittimi proprietari.