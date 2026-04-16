All’Arenella in arrivo i reparti speciali dei Gis, le teste di cuoio partite in elicottero da Livorno

Una squadra di reparti speciali dei carabinieri del GIS, Gruppo Intervento Speciale, è decollata in elicottero da Livorno, dove hanno sede nella Caserma Vannucci, ed è attesa a Napoli alle 16,30. Potrebbero essere proprio le teste di cuoio dei militari dell'Arma a fare irruzione nella banca del Credit Agricole, di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella, dove potrebbero essere ancora asserragliati i rapinatori; un'altra eventualità al vaglio degli inquirenti è che i malviventi, invece, possano essere fuggiti attraverso un tunnel praticato nel pavimento dell'istituto di credito. Proprio per verificare quale delle due eventualità sia quella corretta, l'intervento dei reparti speciali dell'Arma si rivelerà determinante.

Almeno 3 i banditi, forse 4, che sono penetrati all'interno della banca questa mattina, intorno alle ore 12, a volto coperto, sequestrando 25 persone, tra bancari e clienti, tutti poi liberati. Inizialmente erano intervenuti sul posto i reparti Api dei carabinieri in assetto anti-sommossa, ma sono stati i vigili del fuoco, giunti anche loro sul posto, ad aprire un varco in una delle vetrate della filiale del Credit Agricole e a permettere che tutti i 25 ostaggi potessero essere liberati.

In attesa che la situazione si risolva, per monitorarne l'evoluzione, sul posto sono intervenuti il comandante provinciale dei carabinieri, il generale Biagio Storniolo e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, mentre il prefetto partenopeo, Michele di Bari, in una nota ha dichiarato: "Grazie alla rapidità d’azione, alla sinergia operativa tra i diversi dispositivi impiegati e alla gestione altamente qualificata della situazione, si è giunti alla liberazione di tutti gli ostaggi, avvenuta poco dopo le ore 13.30, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte".