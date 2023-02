Ruba champagne in un supermercato, poi investe con l’auto due dipendenti che lo inseguivano Un uomo di 61 anni è stato denunciato dalla polizia a Napoli. I due dipendenti investiti sono stati ricoverati in ospedale: non hanno riportato ferite gravi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha rubato una bottiglia di champagne in un supermercato; poi, vedendosi scoperto, non ha esitato a investire due dipendenti dell'esercizio commerciale per guadagnarsi la fuga. Per questo, un uomo di 61 anni è stato denunciato a Napoli dalla Polizia di Stato. Gli eventi si sono verificati nel pomeriggio di ieri al Rione Luzzatti, reso celebre per i romanzi e la serie de "L'Amica Geniale": i 61enne è entrato in un supermercato in via Giuseppe Buonocore e ha afferrato una bottiglia di champagne, guadagnando poi l'uscita senza pagare.

Due dipendenti del supermercato, però, hanno scoperto il furto e hanno tentato di fermare il ladro; il 61enne, in tutta risposta, è salito sulla sua automobile e ha investito i due lavoratori, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce. I due dipendenti del supermercato sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale del Mare: fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati anche gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno avviato le indagini per rintracciare il ladro e pirata della strada.

I poliziotti si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e della zona in cui si sono svolti i fatti: gli agenti non ci hanno messo molto a identificare il 61enne, che è stato rintracciato all'interno della sua abitazione, a Casalnuovo, nella provincia partenopea; pertanto, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per rapina impropria e lesioni personali.