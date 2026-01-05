Rissa con mazze e coltelli alla fermata metro di Bagnoli, arrestati in quattro

Quattro uomini, due tunisini e due russi, sono stati arrestati nella fermata metro di Bagnoli, a Napoli: si stavano affrontando con bastoni e coltelli in una rissa.

Quattro uomini sono stati arrestati nella notte nei pressi della stazione Bagnoli-Agnano della Linea 2, nella periferia Ovest di Napoli: si stavano affrontando con bastoni di legno e coltelli, in una rissa che sarebbe nata per futili motivi, probabilmente amplificati dall'alcol. A finire in manette due cittadini tunisini di 20 e 25 anni e due russi di 43 e 52 anni; le armi sono state sequestrate.

L'intervento intorno alla mezzanotte di oggi, 5 gennaio, all'interno della stazione della Linea 2 della Metropolitana di Napoli. I militari della stazione Bagnoli erano in pattugliamento lungo viale della Liberazione quando hanno sentito delle urla provenire dall'interno della stazione. Si sono avvicinati per controllare e si sono ritrovati davanti i quattro che si stavano picchiando a vicenda, due contro due. A quell'ora non ci sono più corse della metropolitana, nella stazione non c'erano altri viaggiatori.

I carabinieri sono riusciti a sedare la rissa e hanno recuperato le armi. I quattro sono stati identificati, sono tutti senza fissa dimora. Il litigio tra le due coppie sarebbe scoppiato per discussioni banali, non meglio chiarite, presumibilmente si sarebbe trattato di un battibecco velocemente degenerato; nessuno dei quattro ha avuto bisogno di cure mediche, non hanno riportato ferite di rilievo.