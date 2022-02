Trasporto pubblico a Napoli

Rissa a colpi di spranghe nella stazione metro dei Campi Flegrei, a rischio i viaggiatori la sera La denunciua dell’Usb: “Il presidio della Polfer aperto solo fino alle 16. Subito un tavolo per la sicurezza in Prefettura”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rissa a colpi di spranghe domenica sera nella Stazione della Metropolitana Linea 2 dei Campi Flegrei a piazzale Tecchio, nel quartiere occidentale di Fuorigrotta. A denunciarlo il sindacato Usb: "Domenica sera – scrive il sindacato di base – è avvenuto l'ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto dei "frequentatori" abituali della stazione delle Ferrovie dello Stato e di piazzale Tecchio. Armati di spranghe, intorno alle ore 22, se le sono date di santa ragione, lasciando macchie di sangue in tutto l'atrio della stazione". Un problema quello della sicurezza, secondo l'Usb, che si ripeterebbe ogni giorno. Da qui, la richiesta di un intervento della Prefettura di Napoli per migliorare la sicurezza della stazione e della piazza.

Allarme sicurezza a Fuorigrotta

L'Usb lancia l'allarme sulla sicurezza della piazza e della stazione della metropolitana, molto frequentata anche in occasione delle partite casalinghe del Calcio Napoli allo stadio Diego Armando Maradona che si trova poco distante. "Il presidio della Polfer – sostiene l'Usb – chiude alle ore 16″. Di sera, quindi, il presidio non è assicurato. Il sindacato punta il dito sui "frequentatori che tutte le sere bazzicano e bivaccano in questa zona, ubriachi e probabilmente sotto effetto di stupefacenti."Frequentatori" che mettono in pericolo viaggiatori, personale Anm e personale delle FS come macchinisti, capitreno, capistazione, impresa delle pulizie e tecnici di RFI. Tutto questo avviene, purtroppo – sottolinea l'Usb – nell'indifferenza assoluta delle istituzioni. Come USB ci attiveremo subito per chiedere un incontro con Prefetto ed istituzioni, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto".