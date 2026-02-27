Regione Campania, voucher nuovi nati secondogeniti 2026, come attivare il contributo da 600 euro

In Campania è possibile attivare il voucher da 600 euro destinato alle mamme dei nuovi nati dal secondo figlio in poi. La Regione ha infatti comunicato il ripristino delle funzionalità della piattaforma digitale necessaria alla generazione e all’attivazione del beneficio per le nascite avvenute nell’annualità 2026.

Il contributo rientra nella misura "Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti", finanziata con 30 milioni di euro per il triennio 2025-2027 nell’ambito del programma regionale FSE+ e dell’Accordo per la Coesione. L'importo previsto è di 600 euro una tantum per ciascun figlio successivo al primogenito, per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 .

Il voucher non viene richiesto tramite una domanda tradizionale. Dopo la registrazione del parto da parte della struttura sanitaria, il sistema genera automaticamente il beneficio collegato al codice fiscale della madre. La destinataria riceve quindi una comunicazione via sms o email e deve completare l'attivazione entro 90 giorni accedendo con SPID, CIE o CNS al portale regionale "Salute del Cittadino".

Possono accedere alla misura le madri residenti o domiciliate in Campania con Isee in corso di validità non superiore a 30mila euro. Il credito ha validità di dodici mesi dall'attivazione e può essere utilizzato esclusivamente presso gli esercenti convenzionati per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia. Non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.