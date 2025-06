video suggerito

Reggia di Caserta, operaio perde il controllo del mezzo e finisce contro la Fontana di Eolo: danni alla balaustra L'operaio, forse a causa di un temporaneo mancamento, ha perso il controllo del mezzo meccanico che stava manovrando e ha impattato la balaustra della Fontana di Eolo, nei giardini, che è rimasta danneggiata.

A cura di Valerio Papadia

Foto @reggiadicaserta / Instagram

Un incidente, per fortuna senza feriti, che ha però provocato conseguenze per il patrimonio architettonico, quello accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 6 giugno, nei giardini della Reggia di Caserta. Da quanto si apprende, prima dell'orario di apertura al pubblico, un operaio ha perso il controllo del mezzo meccanico con il quale stava lavorando – probabilmente a causa di un lieve e temporaneo malore – e ha impattato contro la balaustra della Fontana di Eolo, maestosa costruzione che sorge nel Parco Reale della Reggia di Caserta, tra l'altro oggetto di un recente intervento di restauro grazie ai fondi del Pnrr. Come detto, non ci sono state conseguenze per l'operaio coinvolto, che è stato subito dimesso, ma la balaustra della fontana è stata danneggiata.

A spiegare quanto accaduto questa mattina è stata, in una nota, la stessa Reggia di Caserta, monumentale palazzo reale, progettato da Luigi Vanvitelli e Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. "L'operaio, dipendente della ditta Edilsaf era impegnato in alcune lavorazioni nel Parco reale, quando a causa di un malore, ha impattato con il mezzo meccanico su cui lavorava contro la balaustra di una rampa della fontana di Eolo; il lavoratore non ha riportato danni fisici, è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso e poi dimesso" spiega la nota.

"Parte della balaustra e degli elementi architettonici in travertino che cingono il primo tratto della salita alla via d'acqua – si legge ancora – sono stati danneggiati. L'area è stata subito messa in sicurezza. Nei prossimi giorni seguiranno le necessarie valutazioni tecniche e amministrative per procedere all'immediato ripristino".