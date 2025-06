video suggerito

Referendum 2025, a Napoli ha votato il 33,58% dei cittadini: i dati definitivi sull'affluenza Nessuno dei cinque quesiti del Referendum ha raggiunto il quorum. A Napoli ha votato il 33,58% degli aventi diritto, al di sopra della media nazionale.

A cura di Valerio Papadia

Alle ore 15 di oggi si sono chiuse in tutta Italia le urne per il Referendum abrogativo: nessuno dei cinque quesiti proposti ha raggiunto il quorum necessario. A Napoli sono arrivati i dati definitivi sull'affluenza di questi due giorni di votazioni – le urne sono state aperte domenica 8 e oggi, lunedì 9 giugno – che, alla fine degli scrutini di tutte e 884 le sezioni cittadine, rivelano come nel capoluogo campano abbia votato il 33,58% degli aventi diritto, poco più di 240mila persone. Dati sull'affluenza che rispecchiano il trend della scarsa partecipazione, ma che si attestano al di sopra della media nazionale, che si ferma intorno al 30%.

I dati sull'affluenza a Napoli quesito per quesito

Entrando nello specifico, poi, sono stati comunicati i dati dell'affluenza a Napoli anche per ognuno dei cinque quesiti proposti dal Referendum:

Quesito 1 (licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti): l'affluenza è stata del 33,58%; 240.001 votanti su 714.699 aventi diritto;

Quesito 2 (Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese): affluenza del 33,58%; 240.013 votanti su 714.699 aventi diritto;

Quesito 3 (Contratti a termine): affluenza del 33,58%; 240.014 votanti su 714.699 aventi diritto;

Quesito 4 (Responsabilità solidale negli appalti): 33,59% di affluenza; 240.035 votanti su 714.699 aventi diritto;

Quesito 5 (Cittadinanza italiana per stranieri): 33,61% di affluenza; 240.200 votanti su 714.699 aventi diritto.