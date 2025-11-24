napoli
Reagisce alla rapina, 13enne picchiato da branco di ragazzini: ricoverato in ospedale a Napoli

Un 13enne di Volla è stato ricoverato nella notte al Santobono: è stato pestato durante un tentativo di rapina a Volla. Indagano i carabinieri.
A cura di Nico Falco
Si sarebbe rifiutato di consegnare lo smartphone ad un suo coetaneo e questo avrebbe determinato la ritorsione: sarebbe stato raggiunto da un gruppo di giovanissimi che lo avrebbero pestato, lasciandolo poi ferito a terra. Vittima un ragazzino di 13 anni, che è stato ricoverato nella notte nell'ospedale Santobono. L'aggressione è avvenuta nel vicino comune di Volla, sono in corso indagini dei carabinieri.

Il 13enne è arrivato al Pronto Soccorso del pediatrico di Napoli intorno alla mezzanotte scorsa, con ferite ed escoriazioni alla testa e al resto del corpo. Nell'ospedale sono intervenuti i carabinieri, su segnalazione del 112. Stando ai primi elementi raccolti dai militari dell'Arma, il ferimento sarebbe avvenuto in via San Giorgio, nei pressi del cimitero comunale, e si sarebbe trattato dell'epilogo di una tentata rapina. Il 13enne sarebbe stato fermato da un altro giovane, sconosciuto e suo coetaneo, che gli avrebbe imposto di consegnare il telefono cellulare. Al diniego, sarebbe partita la rappresaglia, a pugni e calci. Subito dopo il pestaggio di responsabili di sarebbero dileguati.

Il ragazzino è stato soccorso dal 118, vista l'età è stato portato al Santobono; è arrivato in ospedale in codice arancione, indice di elevato rischio di compromissioni di funzioni vitali, per via delle lesioni alla testa e al viso riportate nell'aggressione; è stato sottoposto ai primi accertamenti e in mattinata verranno effettuati nuovi esami strumentali, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Volla.

