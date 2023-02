Rapine alle poste ad Afragola: dipendente sequestrato, bottino da 90mila euro Rapina alle poste ad Afragola (Napoli): due rapinatori hanno atteso l’apertura della cassaforte temporizzata, minacciando un dipendente con le armi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Rapina, questa mattina, in un ufficio postale di Afragola, in provincia di Napoli: i criminali hanno sequestrato un dipendente della filiale di via Trieste e Trento e si sono fatti consegnare circa 90mila euro, per poi dileguarsi rapidamente lungo le strade circostanti; sul posto, in seguito alla segnalazione sono intervenuti Polizia di Stato e Carabinieri; le indagini sono affidate al commissariato locale.

Il raid all'orario di apertura. I malviventi, due quelli che hanno commesso materialmente la rapina ma probabilmente con la complicità di altre persone appostate alle vicinanze, hanno atteso che l'ufficio postale aprire, appostati nelle vicinanze. Quando il dipendente è arrivato è stato subito braccato e minacciato con le armi. L'uomo è stato costretto a farli entrare ed è stato sequestrato, in attesa dell'apertura della cassaforte: nella filiale è presente un modello temporizzato, non è possibile sbloccare la serratura al di fuori degli orari preimpostati.

Nelle mani dei rapinatori sono finiti circa 90mila euro in banconote oltre ad altri duemila euro in monete. Una volta entrati in possesso del bottino i criminali hanno lasciato velocemente l'ufficio postale. Le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo, in seguito alla segnalazione del dipendente. L'area è stata perlustrata e sono stati predisposti pattugliamenti e posti di controllo lungo le strade attigue e le principali vie di scorrimento della zona; sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza interna e sono stati effettuati accertamenti per appurare se nella zona ci siano altre telecamere che potrebbero avere ripreso i movimenti dei banditi o gli eventuali complici rimasti in strada.