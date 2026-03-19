napoli
video suggerito
video suggerito

Rapina in casa a Casoria, famiglia legata con lenzuola e sequestrata

Due coniugi e il figlio legati nella loro abitazione nella lotte a Casoria (Napoli); i rapinatori avrebbero portato via denaro contante. Indagano i carabinieri.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Avrebbero fatto irruzione nell'abitazione in piena notte, avrebbero legato padre, madre e figlio con le lenzuola e poi avrebbero messo sottosopra l'appartamento alla ricerca di denaro. Ricostruzione della rapina andata in scena nelle scorse ore a Casoria, in provincia di Napoli, su cui stanno indagando i carabinieri della Stazione locale; le tre vittime non sono rimaste ferite, le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

L'intervento dei militari risale alle 3.30 circa di oggi, 19 marzo, in un edificio di via Fonseca. Al momento della rapina nella casa si trovavano due coniugi, lui di 62 e lei di 59 anni, e il figlio della coppia, di 28 anni; i tre sarebbero stati sorpresi nel sonno, aggrediti e legati utilizzando delle lenzuola; immobilizzati e impossibilitati a chiedere aiuto, avrebbero allertato i militari soltanto successivamente, quando sarebbero riusciti a liberarsi.

Il numero dei criminali resta per il momento da definire, in base alle testimonianze si sarebbe trattato di un piccolo gruppo; avrebbero portato via del denaro contante. Sulla dinamica sono in corso accertamenti ma, stando ai primi elementi, i rapinatori sarebbero entrati in casa forzando la porta di ingresso.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fondazione Polis, nel bilancio la modifica di Fiola (Pd): più controllo della politica
Nel bilancio della Regione spuntano emendamenti curiosi: musica in parrocchia, tuffi dal fiordo e castanicoltura
Regione Campania, rispunta il condono edilizio: è negli emendamenti di Forza Italia al bilancio
Bilancio Regione Campania: una giungla di osservatori, garanti e associazioni, dagli ex consiglieri alle Neuroscienze
Caregiver: Forza Italia chiede 5 mln in bilancio. D'Errico e Trapanese avevano due proposte di legge
Sangiuliano, affondo sul cinema: in bilancio chiede tagli al Giffoni Film Festival e al fondo audiovisivo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views