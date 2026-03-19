Rapina in casa a Casoria, famiglia legata con lenzuola e sequestrata

Due coniugi e il figlio legati nella loro abitazione nella lotte a Casoria (Napoli); i rapinatori avrebbero portato via denaro contante. Indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Avrebbero fatto irruzione nell'abitazione in piena notte, avrebbero legato padre, madre e figlio con le lenzuola e poi avrebbero messo sottosopra l'appartamento alla ricerca di denaro. Ricostruzione della rapina andata in scena nelle scorse ore a Casoria, in provincia di Napoli, su cui stanno indagando i carabinieri della Stazione locale; le tre vittime non sono rimaste ferite, le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

L'intervento dei militari risale alle 3.30 circa di oggi, 19 marzo, in un edificio di via Fonseca. Al momento della rapina nella casa si trovavano due coniugi, lui di 62 e lei di 59 anni, e il figlio della coppia, di 28 anni; i tre sarebbero stati sorpresi nel sonno, aggrediti e legati utilizzando delle lenzuola; immobilizzati e impossibilitati a chiedere aiuto, avrebbero allertato i militari soltanto successivamente, quando sarebbero riusciti a liberarsi.

Il numero dei criminali resta per il momento da definire, in base alle testimonianze si sarebbe trattato di un piccolo gruppo; avrebbero portato via del denaro contante. Sulla dinamica sono in corso accertamenti ma, stando ai primi elementi, i rapinatori sarebbero entrati in casa forzando la porta di ingresso.