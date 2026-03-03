Rapina nel traffico di Napoli: bottino 30mila euro e spari in aria per coprire la fuga

Immagine di repertorio

Una rapina nel traffico, un bottino di circa 30mila euro, colpi esplosi in aria per coprirsi la fuga. Tutto nel giro di pochi minuti. La vicenda è avvenuta a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, nella serata di ieri. Indagano al polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica e risalire agli autori. Tutto è accaduto in via Napoli a Capodimonte, all'altezza del cosiddetto Quadrivio di Secondigliano, una zona dove il traffico è frequente in determinate fasce orarie.

Alcune persone in scooter hanno così approfittato per bloccare un automobilista armati di pistola e mitraglietta. L'obiettivo non sarebbe casuale: gli hanno portato via orologio e vari preziosi per circa trentamila euro. Poi, per coprirsi la fuga, hanno sparato colpi in aria e si sono dileguati. La Polizia di Stato di Secondigliano indaga per risalire agli autori: si cercano eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in strada, o testimoni che possano fornire dati utili alle indagini.