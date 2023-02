Rapina in pieno giorno a Ponticelli, uomo accoltellato al braccio Rapina a Ponticelli: un 57enne, ferito al braccio, ha riferito di essere stato colpito da uno sconosciuto per essersi rifiutato di consegnare il denaro.

A cura di Nico Falco

Un 57enne napoletano è stato ferito con un coltello nella tarda mattinata di oggi, 20 febbraio, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli: sarebbe stato colpito perché rifiutatosi di consegnare il denaro a un rapinatore, che lo avrebbe bloccato in piazzetta Abbeveratoio intorno a mezzogiorno, in un'area dove sono presenti diverse attività commerciali.

L'uomo è stato accompagnato da un passante al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania; per lui i medici hanno stilato una prognosi di 7 giorni salvo complicazioni per ferita da punta e taglio all'avambraccio sinistro, dopo le medicazioni del caso è stato dimesso. In ospedale, a seguito della segnalazione dei sanitari, sono arrivati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.

Il 57enne avrebbe riferito di essere stato colpito per essersi opposto alla rapina: si sarebbe rifiutato di consegnare il denaro e lo sconosciuto, descritto come un uomo tra i 40 e i 45 anni dall'accento napoletano, per ritorsione avrebbe sferrato il fendente per poi allontanarsi subito dopo. Raggiunto dalla coltellata al braccio, l'uomo avrebbe chiesto aiuto ad un automobilista di passaggio che lo avrebbe accompagnato al Pronto Soccorso.

Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Ponticelli. In piazzetta Abbeveratoio è stato effettuato un sopralluogo ma non sarebbero state rinvenute tracce di sangue. Accertamenti sono in corso per verificare la versione fornita dalla vittima e per ricostruire con precisione la dinamica del ferimento; al vaglio la possibilità che possano rivelarsi utili le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza degli esercizi commerciali della zona.