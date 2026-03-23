Napoli, 31enne ferito in via Salvator Rosa: prima lo rapinano poi gli sparano al braccio

piazza Mazzini / immagine di repertorio

Un giovane di 31 anni rapinato in vico Cesarea, tra piazza Mazzini e via Salvator Rosa. Prima lo hanno derubato e poi gli hanno sparato al braccio. L'aggressione è avvenuta questa notte, lunedì 23 marzo, attorno alle ore 3,40. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L'uomo è arrivato con mezzi propri al pronto soccorso dell'ospedale vecchio Pellegrini di via Pignasecca. Dopo le prime cure mediche del caso, il 31enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Il 36enne assalito in vico Cesarea in piena notte

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un 31enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L'uomo, secondo quanto inizialmente ricostruito, sarebbe stato oggetto di una rapina. Mentre passeggiava stanotte, sarebbe stato avvicinato improvvisamente da due persone in scooter in vico Cesarea, un vicoletto che si trova alle spalle di via Salvator Rosa e che dà su piazza Mazzini. L'altro lato è chiuso dalle scale. I due lo avrebbero rapinato e ad un certo punto avrebbero esploso dei colpi di pistola nella sua direzione. Uno dei proiettili lo ha colpito all'avambraccio destro. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno vagliando la versione fornita e acquisendo altri elementi. Sono state raccolte le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare e identificare gli aggressori. La dinamica e la matrice sono in corso di accertamento.

Seconda aggressione in zona in due settimane

Solo pochi giorni fa, il 15 marzo scorso, un 36enne era stato accoltellato ad una gamba senza motivo, mentre passeggiava, anche lui di notte, in via Salvator Rosa. Anche in quel caso, il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti in scooter e poi improvvisamente pugnalato. Il 36enne è stato portato all'ospedale Cardarelli, dove, dopo essere stato medicato, ha firmato per le dimissioni. Anche per quell'episodio la versione è al vaglio degli investigatori che la stanno approfondendo. Via Salvator Rosa sembra essere diventata una strada molto pericolosa per chi passeggia di notte, aggressioni continue a colpi di coltello e pistola. I comitati sono molto preoccupati e chiedono un intervento del Prefetto per riportare tranquillità e sicurezza nella zona.