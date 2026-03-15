Napoli, 36enne accoltellato alla gamba mentre passeggia a Salvator Rosa finisce in ospedale

Accoltellato alla gamba senza motivo mentre passeggia in strada a Napoli. Un uomo di 36 anni è finito all'ospedale questa notte, dopo essere stato aggredito nella centralissima via Salvator Rosa, la strada che collega la zona collinare dell'Arenella al Museo Archeologico Nazionale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero, che hanno raccolto le testimonianze.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo passeggiava in via Salvator Rosa, quando, all'improvviso, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in scooter. Quello alla guida lo avrebbe accoltellato alla gamba, senza alcun apparente motivo. Dopo l'aggressione, il giovane è stato portato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure mediche del caso. La ferita è stata suturata. Non sarebbe in pericolo di vita. Il 36enne ha firmato le dimissioni, senza ulteriori cure. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia avvenuto. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi a Salvator Rosa e stamattina si sono recati di nuovo sul posto per raccogliere eventuali testimonianze, oltre a quelle già acquisite, e per cercare eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.