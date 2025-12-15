Rapina in banca in via dell’Epomeo: travestiti da anziani, in fuga con 70mila euro

Immagine di repertorio

Sarebbe di circa 70mila euro il bottino della rapina in banca andata in scena nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, a Soccavo, quartiere di Napoli Ovest, ad opera di almeno due malviventi; si sarebbero travisati travestendosi da anziani e, puntata un'arma contro i dipendenti, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse, per poi scappare all'esterno, probabilmente dove li aspettava un complice. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

L'irruzione è avvenuta intorno alle 13.40, nell'agenzia bancaria del Monte dei Paschi di Siena di via dell'Epomeo, la strada dello shopping del quartiere Soccavo. Ad agire sono stati in due, entrambi irriconoscibili: secondo alcune indiscrezioni si sarebbero camuffati da anziani e si sarebbero in questo modo fatti passare per normali clienti. L'orario non sarebbe stato scelto a caso: è quello dello spacco tra la mattina e il pomeriggio, una manciata di minuti in cui, solitamente, non ci sono esterni all'interno delle filiali e non c'è il rischio che qualcuno entri o possa vedere dalla strada.

Uno dei due criminali ha tirato fuori una pistola e ha minacciato i dipendenti, costringendoli a svuotare le casse. Pochi secondi e, con le tasche piene, hanno raggiunto la strada e si sono dileguati; con tutta probabilità c'era qualcuno ad aspettarli all'esterno, forse più di un complice, che li ha portati lontani o comunque verso un nascondiglio sicuro. I poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo sono arrivati nella banca pochi minuti dopo, a seguito dell'allarme lanciato dai dipendenti; sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza, che potrebbero avere ripreso particolari importanti per l'identificazione dei rapinatori.