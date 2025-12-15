napoli
Rapina in banca in via dell’Epomeo: travestiti da anziani, in fuga con 70mila euro

Colpo da 70mila euro nella sede Montepaschi di via dell’Epomeo, a Soccavo, Napoli Ovest; i rapinatori avrebbero agiti travestiti da anziani.
A cura di Nico Falco
Sarebbe di circa 70mila euro il bottino della rapina in banca andata in scena nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, a Soccavo, quartiere di Napoli Ovest, ad opera di almeno due malviventi; si sarebbero travisati travestendosi da anziani e, puntata un'arma contro i dipendenti, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse, per poi scappare all'esterno, probabilmente dove li aspettava un complice. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

L'irruzione è avvenuta intorno alle 13.40, nell'agenzia bancaria del Monte dei Paschi di Siena di via dell'Epomeo, la strada dello shopping del quartiere Soccavo. Ad agire sono stati in due, entrambi irriconoscibili: secondo alcune indiscrezioni si sarebbero camuffati da anziani e si sarebbero in questo modo fatti passare per normali clienti. L'orario non sarebbe stato scelto a caso: è quello dello spacco tra la mattina e il pomeriggio, una manciata di minuti in cui, solitamente, non ci sono esterni all'interno delle filiali e non c'è il rischio che qualcuno entri o possa vedere dalla strada.

Uno dei due criminali ha tirato fuori una pistola e ha minacciato i dipendenti, costringendoli a svuotare le casse. Pochi secondi e, con le tasche piene, hanno raggiunto la strada e si sono dileguati; con tutta probabilità c'era qualcuno ad aspettarli all'esterno, forse più di un complice, che li ha portati lontani o comunque verso un nascondiglio sicuro. I poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo sono arrivati nella banca pochi minuti dopo, a seguito dell'allarme lanciato dai dipendenti; sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza, che potrebbero avere ripreso particolari importanti per l'identificazione dei rapinatori.

napoli
