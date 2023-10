Rapina alle poste a Portici, ladri si scontrano con un bus e fuggono a piedi: bottino da circa 65mila euro La rapina si è consumata questa mattina, mercoledì 18 ottobre, all’ufficio postale di via Diaz: i ladri si sono fatti consegnare il denaro dai dipendenti, circa 65mila euro, anche se il bottino è ancora da quantificare.

A cura di Valerio Papadia

L’auto utilizzata dai rapinatori per la fuga

Momenti di paura questa mattina, mercoledì 18 ottobre, a Portici, città alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli: alcuni malviventi armati hanno fatto irruzione nell'ufficio postale in via Armando Diaz all'orario di apertura, proprio mentre i dipendenti si apprestavano ad entrare. I banditi hanno costretto i lavoratori a farsi consegnare tutto il denaro contante che si trovava nelle casse: circa 65mila euro il bottino con il quale sono riusciti a fuggire, anche se l'ammanco è ancora in fase di definizione e per la cifra esatta bisognerà attendere rilievi più approfonditi.

Una volta usciti dall'ufficio postale, i malviventi sono saliti su un'automobile, una Fiat 500 X, ma durante la fuga, in contromano, si sono scontrati con un autobus in via Cardano: i banditi hanno così abbandonato l'auto per strada e si sono dileguati a piedi, facendo perdere le loro tracce. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per rintracciare i malviventi in fuga con il bottino.

Duro lo sfogo di Enzo Cuomo, sindaco di Portici, dopo l'evento criminoso. Sulla sua pagina Facebook ufficiale il primo cittadino di Portici ha scritto: