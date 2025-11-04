Ragazza ferita vicino allo Chalet Ciro: a Napoli 37 incidenti stradali in 4 giorni nel ponte di Ognissanti

Una ragazza ferita davanti allo Chalet Ciro di Mergellina. Una coppia di pedoni investita a Corso Novara. Un uomo ferito gravemente alla Rotonda di via Cinthia, tra Fuorigrotta e Pianura. A Napoli si sono registrati 36 incidenti stradali, dei quali 19 con feriti in quattro giorni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. È il pesante bilancio dei sinistri nel weekend di Ognissanti 2025 nel capoluogo partenopeo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Ciro Esposito, e dalla centrale operativa, condotta dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.

Violento scontro alla Rotonda di via Cinthia

I sinistri più gravi in piazza Municipio, con un 18enne in prognosi riservata, e in via Cinthia, attorno alle ore 15,00 di sabato 1 novembre. Lo schianto all'altezza della Rotonda. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto chiesto l'intervento del pm di turno. Altri incidenti con feriti sono avvenuti nella stessa giornata ad Agnano Astroni, in via Scarfoglio, in via Marina, al Varco Pisacane, con un ferito all'Ospedale del Mare, in via Sartania, a Soccavo tra via Giustiniano e viale Traiano, con un ferito al San Paolo con 6 giorni di prognosi. Altrettanti per un ferito all'Arenella, in via Ruoppolo, refertato al Cardarelli. Un altro ferito in via Caravaggio, refertato al San Paolo con 10 giorni.

Altri incidenti con feriti sono avvenuti il 2 novembre: via Petrarca, via Giovio, via Bartolo Longo. All'incrocio tra Corso Novara e Corso Meridionale una donna e un uomo sono stati investiti mentre attraversavano e trasportati all'Ospedale del Mare. Al Vomero in via Menzinger una donna è caduta in una buca stradale e portata al Cardarelli. È intervenuta la Protezione Civile. Un altro ferito sulla Perimetrale di Melito-Scampia trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Altri due incidenti separati in piazza Sannazaro, con un ferito al Cardarelli e un ragazzo al Santobono. Una donna in via Bernini è stata trasportata al Cto. Nella mattinata di lunedì 3 novembre, poi, una donna ferita in via Repubbliche Marinare all'Ospedale del Mare e un'altra ragazza ferita a Mergellina, vicino allo Chalet Ciro, attorno alle 7.